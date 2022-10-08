Kumaş Sarıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kumaş Sarıcı görev tanımı nedir, Kumaş Sarıcı ne iş yapar, Kumaş Sarıcı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kumaş Sarıcı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kumaş Sarıcı Tanımı;

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Kumaş Sarıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kumaş Sarıcı Maaşları

Kumaş Sarıcı maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Kumaş Sarıcı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kumaş Sarıcı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.34

Meslek Adı :

Kumaş Sarıcı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dokunan kumaş ve bezleri tek veya çift katlı olarak istenilen uzunlukta toplar halinde saran bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kumaş Sarıcı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sarılacak kumaş ucunu makine üzerindeki silindir ve kılavuzlardan geçirerek boş mile sarmak,

b) Makinenin süratini ve sarılacak kumaşın gerginliğini temin eden sistemi ayarlamak,

c) Kumaş uzunluğunu tespit eden numaratörü sıfıra almak,

d) Makineyi çalıştırıp, makinenin çalışmasını ve sarılmakta olan kumaşı kontrol ederek kırışıkları düzeltmek,

e) Kumaş yüzeyinde tespit ettiği yağlı ve kirli kısımları işaretlemek,

f) Dolan kumaş topunu makineden çıkartıp makineyi temizlemek,

g) Makinenin bakım ve onarımını yapabilir. Sarılan kumaşların uzunluğunu ve ağırlığını gösteren kayıtları tutabilir. Kumaş toplarına cins ve ölçü bildiren işaretler koyabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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