Kumaş Serim Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kumaş Serim Makinesi Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kumaş Serim Makinesi Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kumaş Serim Makinesi Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kumaş Serim Makinesi Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kumaş Serim Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kumaş Serim Makinesi Operatörü Maaşları

Kumaş Serim Makinesi Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 6426,5_TL'dir. En düşük Kumaş Serim Makinesi Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8600_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kumaş Serim Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.51

Meslek Adı :

Kumaş Serim Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Kumaş serim makinesini kullanarak kumaş serimi yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

-Kumaş Serim Makinesi Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş emrini inceleyerek serimi yapılacak kumaş cinsini ve miktarını tespit etmek,

b) Serim yapılacak kumaşı makinenin kumaş rulo haznesine yerleştirmek,

c) Kumaş serim makinesini günlük kullanıma hazırlamak, d) Makineye serim verilerinin girişini yapmak,

e) Serim bandının serim öncesi temizliğini yapmak,

f) Pastal altı kağıdını serim bandı üzerine sererek selebant ile sabitlemek,

g) Makine ile otomatik kumaş serim işlemlerini yerine getirmek,

h) Kumaş rulosunu takip etmek, bittiğinde değiştirmek,

i) Pastal kağıdını (Kalıp) serim yapılan kumaşlar üzerine yerleştirmek,

j) Pastal kağıdını ve kumaşları ve pastal altı kağıdını zımba ile birbirine tutturarak sabitlemek,

k) Kesim listesine isim kaşesi basarak listeyi pastal üzerine koymak,

l) Serim yapılmış kumaşları Cutter (Kesici) bölümüne göndermek,

m) Kumaş serim işlemlerini gerçekleştirmek, sürekliliğini sağlamak,

n) Makine arıza ve aksaklıklarını tespit etmek, bildirmek ve giderilmesini sağlamak,

o) Çalışma alanının ve serim makinesinin genel temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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