Kumaşları hayalleriyle işleyerek çocuklara umut oldular

'Kumaştan Hayaller" ile 16 ilde binden fazla kız öğrencinin hayatına dokundu

Hazır giyim markası DeFacto, bir yıl önce hayata geçirdiği "Kumaştan Hayaller" projesi ile yüzlerce kız çocuğunun hayatına dokunduğunu duyurdu. 16 ildeki 35 meslek lisesinde moda tasarım ve çocuk gelişimi bölümlerinde okuyan kız öğrenciler, kumaşları hayalleriyle işleyerek kanser tedavisi gören yüzlerce çocuğa umut oldular. DeFacto CFO'u Önder Şenol, "Projeye destek veren meslek liselerindeki kız öğrenciler, bu kumaş ve aksesuarlar sayesinde sektörün ihtiyaç duyduğu temel yeterliliklere sahip olma imkanına kavuşuyor" dedi.

Türkiye ile birlikte 32 ülkede 500'den fazla mağazayla faaliyetlerini sürdüren DeFacto, üretim fazlası kumaş ve aksesuarlar ile kanser tedavisi gören çocuklara destek olmak için "Kumaştan Hayaller" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında bugüne kadar 16 ilde 35 meslek lisesiyle iş birliği yapıldı ve şirket tarafından sağlanan kumaş ve aksesuarlar bu okulların moda tasarım ve çocuk gelişimi bölümlerinde eğitimlerine devam eden kız öğrencilere gönderildi. Meslek lisesinde öğrenim gören binden fazla kız öğrenci de hayallerini kumaşlara kattı ve ortaya çıkan ürünler DeFacto mağazalarında satışa sunuldu. Elde edilen gelir ile Kanserli Çocuklara Umut Derneği ile yapılan iş birliği çerçevesindeki projeler desteklendi.

'MUTLU KADIN HAREKETİ" ÖRNEK OLDU

Şirketin kadın çalışanları ve meslek liselerindeki kız öğrencilere yönelik projeleri hakkında açıklamalarda bulunan DeFacto CFO'u Önder Şenol, şunları söyledi: "Bir ülkenin sürdürülebilir olarak kalkınmasının yolu cinsiyet eşitliği ve kız çocuklarının konumunun güçlenmesinden geçiyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bu konuya gösterdiğimiz hassasiyeti bir kez daha kamuoyu ile paylaşmak isterim. Kadın çalışanlarımız ve eğitimlerine devam eden kız çocuklarının mutluluk ve gelişimine önem veriyoruz. Eşit iş ve eşit ücret politikasını, tüm sektörlerin ve sektör oyuncularının öncelik vermesi gereken temel koşul olarak görüyoruz. Bu doğrultuda 2011 yılında DeFacto Mutluluk Direktörlüğü'nü kurduk. Ardından 2015 yılında kadın çalışanlarımıza pozitif ayrımcılığın ötesinde uygulamalar sunan ve ekstra imkanlar tanıyan "Mutlu Kadın Hareketi'ni başlattık. Aynı yıl iş dünyasında kadınları desteklemeye devam edeceğimizi taahhüt ettiğimiz Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme İlkeleri'ni (WEPs) imzaladık. Türkiye'de ilk olan birçok uygulamayı hayata geçirdik. Mutlu Kadın Hareketi, sektörümüze öncülük ettiğimiz ilk çalışmalarımızdan biri oldu. Bugün çalışanlarımızın yüzde 53'ünü kadınlar oluşuyor. Kadın çalışanlarımızın oranının bu denli yüksek oluşu, refahlarını ve şirketimize bağlılıklarını sağlamada başarılı bir yolda ilerlediğimizi gösteriyor"

'KIZ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM VE GELİŞİMİNE DESTEK OLUYORUZ'

Kurumların içinde bulundukları toplumlara karşı her zaman sorumlu olduklarını vurgulayan DeFacto CFO'su Önder Şenol, "Bu inançla hayata geçirdiğimiz Kumaştan Hayaller projemizin başarısı bizleri mutlu ediyor. Kanserli Çocuklara Umut Derneği ile birlikte başlattığımız ve paydaş katılımı modeliyle kurguladığımız projeye destek veren meslek liselerindeki kız öğrenciler, bu kumaş ve aksesuarlar sayesinde sektörün ihtiyaç duyduğu temel yeterliliklere sahip olma imkanına kavuşuyor. Böylece mesleklerinin gerektirdiği genel ve özel bilgi birikimlerine sahip, sorumlu, nitelikli iş gücüne dönüşüyorlar. Bu vesileyle başta kadın çalışanlarımız olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

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Kaynak: DHA