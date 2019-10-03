‘Kumaştan Hayaller’ Gaziantepli çocuklara umut olacak

DeFacto ve Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) iş birliğiyle hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi Kumaştan Hayaller için Gaziantep Valiliği ile yeni bir protokol imzalandı. Proje kapsamında belirlenen mesleki teknik eğitim lisesi öğrencilerinin üretileceği ürünler DeFacto mağazalarına satışa sunulacak. Elde edilen gelirle Kanserli Çocuklara Umut Vakfı projeleri desteklenecek.

Türkiye hazır giyim sektörünün lider markalarından DeFacto, sosyal sorumluluk projesi Kumaştan Hayaller ile kanser tedavisi gören çocukların hayatına dokunmaya devam ediyor. DeFacto ve Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) iş birliğiyle hayata geçirilen "Kumaştan Hayaller" projesi için Gaziantep Valiliği ile yeni bir protokol imzalandı. İmza törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, DeFacto CFO'su Önder Şenol, DeFacto Kurumsal İletişim Müdürü Cenk Yapıcı, DeFacto Sosyal İşler Yöneticisi Mehmet Koyun ile Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri katıldı.

KAÇUV projeleri desteklenecek

Uzun soluklu ve sürdürülebilir yapıda oluşturulan Kumaştan Hayaller projesi kapsamında DeFacto fabrikalarından elde edilen üretim fazlası kumaş ve aksesuarlar meslek listesi öğrencilerine gönderilecek. Ürünlerin tasarım ve üretimi bu okullarda okuyan kız öğrenciler tarafından yapılacak. Ardından DeFacto mağazalarında satışa sunulacak ürünlerden elde edilen gelirle Kanserli Çocuklara Umut Vakfı projeleri desteklenecek. DeFacto, proje kapsamında İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Van, Balıkesir, Tekirdağ, Afyonkarahisar'dan sonra Gaziantep'te de protokole imza atarak daha fazla çocuğa dokunacak. Projeyle bugüne kadar toplam 24 meslek lisesi ve 600'den fazla öğrenciye erişildi.

"Hem çocuklara hem gençlere ulaşıyoruz"

Gaziantep Valisi Davut Gül, "Kumaştan Hayaller projesi kanser tedavisi gören çocuklarımıza destek olmak üzere hayata geçirilmiş özel bir proje. Projeyle hem yardıma ihtiyaç duyan kanser hastası çocuklarımıza ulaşıyoruz hem de meslek liselerinde eğitime devam eden öğrencilerimizi sektöre uygun donanıma sahip, nitelikli olarak yetişmesine katkı sağlıyoruz. Bu özel ve anlamlı projenin hayata geçirilmesini sağlayan DeFacto yetkililerine, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz çalışanlarına, projede yer alacak öğretmen ve öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum" açıklamasında bulundu.

Atıl kumaşlar çocuklarımıza umut oluyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DeFacto CFO'su Önder Şenol, "Şirketlerin başarısı artık sadece ekonomik anlamda değil, içinde bulundukları topluma ve çevreye sağladıkları faydayla orantılı olarak ölçülüyor. DeFacto olarak bu bilinçle hareket ediyoruz ve ülkemizin ekonomik ve beşerî olarak kalkınması için her alanda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Özellikle sosyal sorumluluk anlamında topluma miras bırakılabilecek anlamlı projeler hayata geçirerek bu yöndeki girişimlere destek olmaya özen gösteriyoruz. Kumaştan Hayaller projesinin de bu anlamda örnek bir model oluşmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi çocuklarımız ve ailelerinin bu zorlu tedavi sürecindeki koşullarını iyileştirmek ve kolaylaştırmak adına kıymetli bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Fabrikalarımızdaki atıl kumaşlar gençlerimizin desteğiyle tedavisi süren çocuklarımıza umut oluyor. Kumaştan Hayaller projesini Türkiye'nin dört bir yanına taşıyarak yaygınlaştırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA