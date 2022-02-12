Kümbetsi ne demek, TDK'ya göre Kümbetsi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kümbetsi ne demek? Kümbetsi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kümbetsi kelimesi. Peki kümbetsi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kümbetsi nedir, kümbetsi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KÜMBETSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kümbetsi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kümbetsi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kümbeti andıran, kümbete benzeyen

