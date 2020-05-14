'Kumdöken Çeşmesi'ne ramazanda yoğun ilgi

KONYA'nın Ilgın ilçesinde sokak çeşmesinin şifalı olduğuna inanılan suyu özellikle ramazan ayında ilgi görüyor.

Ilgın ilçesi Çiğil Mahallesi yakınlarındaki halk tarafından "Kumdöken" diye bilinen sokak çeşmesi ramazan ayının gelişiyle birlikte ziyaretçi akınına uğradı. İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen araçlarıyla çeşmeye gidenler, bidonlara şifalı olduğuna inanılan sudan doldurup, evlerine dönüyor.

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Kaynak: DHA