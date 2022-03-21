Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri görev tanımı nedir, Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri ne iş yapar, Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri Tanımı;

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Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri Maaşları

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.46

Meslek Adı :

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Başta tavuk olmak üzere hindi, kaz, ördek, deve kuşu, bıldırcın, güvercin, sülün, keklik ve süs kuşları gibi kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapılan işletmelerinde üretim, laboratuvar ve kesim aşamasında çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretimde kullanılacak araç gereçlerin ön hazırlığını yapmak,

b) Kümeslerin bakımı ve temizliğinin yapılmasını sağlamak,

c) Hayvanların üst düzeyde bakımı ve beslenmesiyle ilgili işleri yapmak,

d) Hayvan barınaklarının düzenlenmesiyle ilgili çalışmalar yapmak,

e) Çevre şartlarını iyileştirmek

f) Kuluçka çalışması yapmak

g) Kesim çalışmalarında görev almak,

h) Yem hijyenini sağlamak,

i) Yem formulasyonunu hazırlamak,

j) Hastalık belirtisi gösteren kanatlı hayvanların bakımını sağlamak,

k) Bakteriyolojik ve serolojik analizler için kanatlı hayvanlardan biyolojik materyal almak, analiz için ilgili laboratuarlara gönderilmesini sağlamak,

l) Mesleğiyle ilgili gerekli ekipman ve aletleri kullanmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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