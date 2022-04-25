Kümes Hayvanları Yetiştirme İşçisi (Genel) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Kümes Hayvanları Yetiştirme İşçisi (Genel) Tanımı;

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Kümes Hayvanları Yetiştirme İşçisi (Genel) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kümes Hayvanları Yetiştirme İşçisi (Genel) Maaşları

Kümes Hayvanları Yetiştirme İşçisi (Genel) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kümes Hayvanları Yetiştirme İşçisi (Genel) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kümes Hayvanları Yetiştirme İşçisi (Genel) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6122.04

Meslek Adı :

Kümes Hayvanları Yetiştirme İşçisi (Genel)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Kümes Hayvanları Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kümes hayvanlarını besleme, yetiştirme, gözetme ve kümesini temizleme işlerinde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kümes Hayvanları Yetiştirme İşçisi (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yiyecek ve su kaplarını temizleyip doldurmak,

b) Hayvanları bulaşıcı hastalıklardan korumak üzere gözetip, ilaçlama işlerine yardım etmek,

c) Zayıf, hastalıklı ve ölü hayvanları kümesten uzaklaştırıp, hastalıkları ilgililere bildirmek,

d) Kümeslerin temizliğini yapıp pislikleri atarak kireç veya diğer ilaçlarla dezenfekte etmek,

e) Kümesten yumurtaları toplayıp, kırık, çürük, damızlık ve satılacak yumurtaları ayırarak pazarlanacak olanları paketlemek,

f) Civciv üretilecek yumurtaları tepsilere yerleştirip kuluçka makinesine koymak,

g) Belirli zamanda çıkan civcivlerin cinsiyetleri belirleyip ilaçlamak,

h) Pazarlama ve nakliyat için kutulara yerleştirmek,

i) Piliçleri kesip temizleyerek pazarlama için paketlemek,

j) Toplanan yumurta sayısı ile hastalanan, ölen, kesilen, satılan tavuk sayısı ile ilgili kayıtları tutmak,

k) Kuluçka makinesinin ve tepsilerinin, kümes bölümlerinin ve kümes çubuklarının tamir ve bakımını yapmak,

l) Yeşil yemleri toplayıp, kesip, doğrayarak kümese dağıtabilir,

m) Kümesin dış görünümünde düzenlemeler yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getir

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