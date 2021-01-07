Kümes hayvanlarını ısıtacaktı! Çıkan kıvılcımlar evi yaktı
Erzurum'un Horasan ilçesinde Adem Topal ile İsmail Topal adlı kişiler, 2 katlı bir binanın çatı kısmında bulunan kümes hayvanlarını ısıtmak için soba yaktı. Bir süre sonra sobadan çıkan kıvılcımlar çatıda yangına sebep oldu. Yangında çok sayıda kümes hayvanı telef olurken, ev kullanılamaz hale geldi.
Pompalıyla eczaneyi basmıştı! O zanlının cezası belli oldu
Alişan canlı yayında koronavirüs aşısı oldu!
Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle nefesleri kesti!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Çin aşısı ile ilgili kötü haber!
07 Ocak 2021 Perşembe 10:37
Benzer Videolar