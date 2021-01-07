Kümes hayvanlarını ısıtacaktı! Çıkan kıvılcımlar evi yaktı

Erzurum'un Horasan ilçesinde Adem Topal ile İsmail Topal adlı kişiler, 2 katlı bir binanın çatı kısmında bulunan kümes hayvanlarını ısıtmak için soba yaktı. Bir süre sonra sobadan çıkan kıvılcımlar çatıda yangına sebep oldu. Yangında çok sayıda kümes hayvanı telef olurken, ev kullanılamaz hale geldi.