Kümese girdiğini fark etti! Kürekle öldürüp ayaklarından ağaca bağladı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 23 yaşındaki Yakup D. isimli genç kümeste girdiğini gördüğü tilkiyi ilk önce kürekle öldürüp ardından ön ayaklarında ağaca bağladı. Olayın jandarmaya bildirilmesinin ardından tilki ağaçtan indirilip gence de 'avlanması yasak olan yabani hayvanı öldürmek'ten cezai işlem yapıldı.
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02 Şubat 2021 Salı 12:44
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