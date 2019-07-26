Kumla’da gezi treni hizmete başladı

Bursa'nın Gemlik Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla Kumla'nın çehresi değişmeye devam ediyor.

Daha önce Kumla'da vatandaşlarla belediye arasında köprü olacak tahsilat bürosu ve zabıta noktasını hizmete sokan Gemlik Belediyesi, nostaljik gezi trenini Kumla'da sefere koydu. Kumla orman kampından trafiğe kapalı bölgede hareket edecek nostaljik trene ise "Kumla ekspresi" adı verilirken, ilk seferini de gerçekleştirdi. Nostajik gezi trenin ilk seferine Belediye Başkan Vekili Emir Birgün, Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir ve Belediye Meclis Üyesi Sedat Akkuş'un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Nostajik trenin ilk seferi hakkında konuşan Emir Birgün, belediyenin Kumla'nın çehresini değiştirmeye yönelik çalışmalarının devam edeceğini belirtirken, vatandaşların duyduğu memnuniyetin de gurur verici olduğunu ifade etti.

Nostajik gezi treni, Kumla'nın trafiğe kapalı bölgesinde ve insan yoğunluğunun az olduğu saatlerde devam edecek.

Kaynak: İHA