Kumla’da yeşil alanlar bakıma alındı

Gemlik Belediyesi ekipleri Kumla'da yeni sezona hazırlık çalışmalarına devam ediyor.

Kurşunlu ile birlikte sahillerdeki yetkileri Gemlik Belediyesi'ne geçen Kumla'da temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Sahiller çapalama çalışmaları ile taşlardan arındırılıp yüzme ve güneşlenmeye uygun hale getirilirken, çevre park ve bahçeler de bakımdan geçiriliyor.

Küçük Kumla Orman Kampı mevkisinden başlayan çalışmalarda yeşil alanlarda düzenleme gerçekleştirilirken yol kenarlarında da yeşillendirme yapıldı. Kıyı boyunca çevre yeşil alanlar, Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince bakıma alınırken Büyük Kumla'da bulunan Ali Sevinç Parkı'nda da kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi.

Kurşunlu ve Kumla'da devam eden çalışmalar ile ilgili konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, sahil bölgelerinin yeni sezonu karşılamaya hazır olduğunu belirtti. Başkan Sertaslan şöyle konuştu: "Geçtiğimiz hafta Kurşunlu sahilinde başlayan bakım çalışmalarımız devam ederken bir yandan da ekiplerimiz Kumla'da çalışmayı sürdürüyor. Beldemizin girişinde bulunan yeşil alanlar ve özellikle kartal heykeli çevresinde başlayan çalışmalarımızı Büyük Kumla Ali Sevinç Parkı'na kadar getirdik. Burada da gerekli düzenlemeleri yapıp parkın ihtiyaçlarını tespit ederek tamamlamak için gerekli adımları attık. Sahillerimizdeki bakım çalışmaları henüz tamamlanmadı. Taş, çakıl ve diğer malzemelerden arındırma faaliyetlerimiz sürecek. İlçemizin sahilleri yeni sezonda sağlıklı, güvenli ve huzurlu vakit geçirebilecek yerler olacak."

Kaynak: İHA