Kumluca Belediyesipor’da yeni yönetim

Kumluca Belediyespor Kulübü olağanüstü kongreye giderek yeni yönetimini belirledi.

Yapılan olağanüstü kongrede Kulüp Başkanlığına Ali Okur getirildi. Yönetim Kurulu üyelikleri ise, Özgür Töngüşlü, Gürbüz Okur, Eray Sürmeli ve Ali Özkan'dan oluştu. Denetim Kurulu üyeliklerine de, Batuhan Mutlu Engin, Celil Demiröz ve Kerem Kaya Turan seçildi.

Antalya Amatör Spor Kulüpler Federasyonu (ASKF) seçimlerinde Kumluca Belediyespor Kulübü adına Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Kulüp Başkanı Ali Okur ve Murat Ünsal oy kullanacak. Kumluca Belediyespor Kulüp Başkanlığına seçilen Ali Okur ve yeni yönetimi Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nu ziyaret ederek Kumluca Belediyespor forması hediye etti.

Kaynak: İHA