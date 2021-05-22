Kumluca yağlı güreşleri hangi kanalda 2021? Kumluca yağlı güreşleri canlı izle

Alt boylardaki müsabakalarla başlayan ve iki gün sürecek olan Kumluca yağlı güreşlerinde start bugün verildi. Güreşseverler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirilen güreşleri izlemek için internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Detaylar haberimizde...

KUMLUCA YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA 2021?

Türkiye'nin farklı bölgelerinden 70'i başpehlivan olmak üzere bin 300 güreşçinin katıldığı Kumluca Yağlı güreşleri Kanal V ekranlarından izlenebilmektedir.

KUMLUCA YAĞLI GÜREŞLERİ CANLI İZLE

Kanal V'yi internetten canlı olarak izleyebilirsiniz. Ek olarak frekans bilgilerini uydu alıcısına yükleyerek de kanalı izleyebilirsiniz.

Kumluca yağlı güreşleri canlı izle

Frekans: 12264

Polarizasyon : V - Dikey

SR :27500

FEC :5/6

Kapsama : Batı

Haber: Tayfun Altuntaş