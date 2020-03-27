Kumluca Ziraat Odası Başkanı Kökce: Haldeki ürün alınıp dağıtılsın

KUMLUCA Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, koronavirüsün tarım sektörünü de etkilediğini belirterek, kilosu 50-60 kuruş olan domatesi kimsenin almadığını, diğer sebzelere de talep olmadığını söyledi. Kökce, "Haldeki ürünün ucuz ya da pahalı demeden alınıp, Türkiye'ye dağıtılmasını istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin önemli örtü altı sebze üretim merkezlerinden Antalya'nın Kumluca ilçesindeki halde sebze piyasası, koronavirüs nedeniyle durma noktasına geldi. Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde, fiyatı 50 veya 60 kuruş olan domatesi alıp, satanın olmadığı belirtildi. Hal esnafı, domateslerin ya çöpe gittiğini ya da salça yapılması için TIR'larla gönderildiğini söyledi. Domatesin yanı sıra fiyatı ne kadar olursa olsun biber, patlıcan, salatalık ve kabak gibi ürünlerin de ya zamanında toplanamadığı ya da belirlenen fiyatlardan satılamadığı belirtildi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, koronavirüsün tarım sektörünü de etkilediğini belirterek, "Domatesi 50- 60 kuruşa alan yok, çöpe döküyoruz. Tarım girdileri çok yüksek. Ne yazık ki zor durumdayız. Tarımcı, çiftçi olarak üzgünüz. Biz üretmek zorundayız" diye konuştu.

Halden ürünün "ucuz" ya da "pahalı" denilmeden alınarak, Türkiye'ye dağıtılmasını talep ettiklerini aktaran Kökce, "Ürettiğimiz ürünler halden ileri geçmiyor. Sağlıklı beslenmemiz, sağlıklı kalmamız için ürünlerimizi halkımıza yedirmemiz lazım. Kumluca halinden ürünlerin Türkiye'nin her yerindeki hallere ulaştırılması için yardım bekliyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA