Kumluca’da fener alayı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kumluca Belediyesi tarafından fener alayı ve konser düzenlendi.

50. Yıl Kültür Merkezi önünde toplanan kalabalık, 200 metre bayrak, meşaleler ve ellerindeki bayraklar eşliğinde ilçe merkezine yürüdü. Fener Alayı yürüyüşüne, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, CHP İlçe Başkanı Fahrettin Karaöz, İYİ Parti İlçe Başkanı Bekir Bircan, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda halk topluluğu katıldı.

Cumhuriyet'in kuruluş tarihini anlatan hatırlatan Başkan Mustafa Köleoğlu, "Hepiniz neşenizle, enerjinizle hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her birinizin ve 70 Bin Büyük Aile üyemizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu olsun" dedi.

Ardından, Grup Bergüzar adlı yöresel müzik grubu tarafından konser verildi.

Kaynak: İHA