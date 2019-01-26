Kumluca'da hortum: 5 yaralı (4)

FİNİKE'DE 50 DEKARDA ZARAR VAR

Finike'ye bağlı Hasyurt Mahallesi'ndeki Finike Belediyesi piknik alanında başlayan, saat 07.40'da denizden girerek, Kumluca'ya bağlı Salur Mahallesi'ne ilerleyen hortumun ilk belirlemelere göre 20 serada yaklaşık 50 dekar alana zarar verdiği tespit edildi. Hortum geçtiği noktalarda enerji nakil hatlarına da zarar verdi, ağaçları devirdi.

'KAMERİYELERİ KALDIRIP, BİRBİRİNE ÇARPTI'

Bölgedeki bir sitede oturan Ahmet Sarıoğlu, hortum anını şöyle anlattı:

"Hortum oluştu, denizden geldi, ışık saçtı. Ondan sonra elektrikler kesildi ve de bizim bahçelerdeki kameriyeleri kaldırıp, birbirine çarparak, bahçeye yaydı ve bu hasar ortaya çıktı. Çevremizdeki seralar bayağı bir zarar gördü. Bizdekiler önemsiz. Onların durumu gerçekten içler acısı. Allah yardımcıları olsun."

DEMRE'DE FIRTINA SERALARI VURDU

Antalya'nın Demre ilçesinde de şiddetli fırtına seraların plastik örtülerini uçurdu. Gürses Mahallesi'nde Nuri Kahya'ya ait 13 dönümlük biber serası büyük ölçüde zarar gördü. Nuri Kahya, "Çatı sağlam kaldı. Örtüyü yenileyebilsek ürünü kurtaracağız. Ama fırtına çok şiddetli. Bir şey yapmak mümkün değil" dedi.

YATIN DİREĞİ DEVRİLDİ

Üçağız Mahallesi'ndeki yat limanında bağlı olan 15 metrelik yatın direği de fırtına nedeniyle koptu. Direk Mustafa Gökkaya'ya ait "Cennet Kekova" adlı yatın üzerine devrildi. Her iki yatta da hasar meydana geldi.

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DHA