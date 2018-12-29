Kumluca’da kaçak içki operasyonu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde jandarma ekiplerince 64 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Antalya Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve Kumluca Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumluca'nın 50. Yıl Mahallesinde bir evde arama yaptı.

Jandarma, evde 64 şişe kaçak içki ele geçirdi. Ev sahibi R.K. ise gözaltına alındı.

Kaynak: İHA