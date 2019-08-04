Kumluca'da motokros yarışması

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yapılan Motokros ve Enduro Yarışması ilgi çekti.

Kumluca'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Karagöl Yayla Şenlikleri kapsamında Motokros ve Enduro Yarışması yapıldı. Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte yarışmacılar hazırlanan parkurda kıyasıya mücadele etti. Yarışmacıların gösterileri ilgi ve hayranlıkla izlendi.

Yarışmayı, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Mehmet Demir, CHP İlçe Başkanı Fahrettin Karaöz, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de takip etti.

Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Etkinliğimize 300 motosiklet tutkunu ve profesyonel motosikletli katıldı. Bize bu gösteriyi sunmak için birçok ilden gelen motosikletlilere teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yarışmalardan görüntüler

(FOTOĞRAFLI)

DHA