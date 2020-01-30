Kumlucalı güreşçiler 4X4 başarı hedefliyor

Kumluca'da minik boydan başaltına kadar tüm pehlivanlar ağır antrenmanlarla güreşlere hazırlanıyor.

Hocaları, Kadir Tuna ve Gürbz Gür himayelerinde güreşlere hazırlanan pehlivanlar, haftanın üç günü sabah ve akşam olmak üzere çift antrenman yapıyorlar. Haftanın 3 günü 10 kilo metre koşu, pazartesi günleri ağırlık çalışması, haftanın 2 günü de minderde çalışıyor.

Önce Kumluca, ardından Kırkpınar, daha sonra Kurtdere ve son olarakta Elmalı güreşlerinde başarı elde etmeyi hedefleyen pehlivanlar aralıksız çalışıyorlar.

Pehlivanları sıkı bir antrenmana tabi tutan Yağlı Pehlivan Güreş Antrenörü Gürbüz Gür, "Kumlucalı pehlivanlar olarak minikten baş altına kadar her boyda 4 X 4 kürsü bekliyoruz. Yani Türkiye'nin 4 büyük güreşinde mutlaka kürsü bekliyoruz. Bu yüzden bu tarihten itibaren aralıksız ve sıkı bir çalışmaya girdik" dedi.

Kaynak: İHA