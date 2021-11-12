Kümülüs ne demek, TDK'ya göre Kümülüs kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kümülüs ne demek? Kümülüs TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kümülüs kelimesi. Peki kümülüs ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kümülüs nedir, kümülüs kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KÜMÜLÜS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kümülüs kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kümülüs kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kümülüs kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Küme bulut

