Kun Liang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kun Liang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kun Liang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kun Liang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kun Liang 2 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 梁锟 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kun Liang Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 5 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Kun Liang'nin Shanghai Port ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Kun Liang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kun Liang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kun Liang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kun Liang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mayıs 2022 yılında SH Port

Kun Liang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kun Liang şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.