KÜN Rektörü Karasar, Şanlıurfa’da görev aldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 1-2 Eylül tarihleri arasında bu yıl ilki düzenlenen "1. Uluslararası Şanlıurfa Kültür ve Turizm Buluşmaları'nda, KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar Başkanlar Oturumu'nu yönetti.

Karasar, KÜN'ün sürdürülebilir turizm ve master plan hazırlama konularında uzmanlıklarını paylaştı. Şanlıurfa'nın kültür ve turizm mirasının tanıtılmasının yanı sıra ulusal ve uluslararası birçok kurum, kuruluş ve firmanın stantlarını açarak, turizm alanında yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi paylaştıkları "1. Uluslararası Şanlıurfa Kültür ve Turizm Buluşmaları" Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde yapıldı. KÜN'ün üst düzeyde katıldığı ve stant açtığı buluşmalarda, Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Ali Karasar Başkanlar Oturumu'nu yönetti.

Kapadokya Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bahar, KÜN standında turizm alanında yürütülen faaliyetleri ve tecrübeleri aktardı. Bahar, doğal ve kültürel sürdürülebilirlik politikaları ile Kapadokya bölgesi başta olmak üzere çevre ve kültür mirası üzerinde etkili olabilecek örnek uygulamalar ve yaklaşımlar geliştirmeyi hedefleyen, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile doğal ve kültürel sürdürülebilirliğe destek olan, tüm seviyelerdeki eğitim programlarında çevre ve kültür konularına yönelik dersleri barındıran Üniversitemizin faaliyetlerini paylaştı. KÜN'ün turizm ve kültürel mirası koruma alanında yürüttüğü çalışmaları aktaran Bahar, Türkiye Turizm Master Planı (2018-2023), Türkiye Turizm Master Planı (2023-2028), Konya Turizm Master Planı, Van Turizm Master Planı, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO- United Nations World Tourism Organization) üyeliği, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC- Global Sustainable Tourism Council) üyeliği, GSTC sürdürülebilir turizm yetkili eğiticisi olması, denetçi eğitimleri, otel eğitimleri, Türkiye turizminin rekabetçiliği ve Slow Food Cappadocia hakkında ziyaretçilerle bilgi paylaştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)