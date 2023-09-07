KÜN’de ’II. Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi’ başladı

Kapadokya Üniversitesi (KÜN) ve Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Derneği (EGAD) iş birliğiyle düzenlenen, uluslararası katılımcıların yer aldığı, "Değişen Dünyada Ergen ve Genç Olmak" temalı II. Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi başladı. Kongre, 6-8 Eylül tarihleri arasında Mustafapaşa'da yapılacak.

Kongreye, KÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vesile Şenol, Prof. Dr. Müge Artar, Prof. Dr. Jeffrey J. Arnett, Prof. Dr. Demet Lüküslü, Prof. Dr. Didem Siyez, Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, Prof. Dr. Mehmet Eskin, Prof. Dr. Nebi Sümer, Prof. Dr. Erkan Işık, Prof. Dr. Okan Cem Çırakoğlu, Prof. Dr. Zeynep Hatipoğlu Sümer, Doç. Dr. Didem Aydoğan, Doç. Dr. Ezgi Toplu Demirtaş, Dr. Lene Arnett Jensen, Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çağ, Dr. Öğretim Üyesi Savaş Ceylan ve Dr. Öğretim Üyesi Burçin Çolak, Dr. Savaş Karataş ve Türkiye'nin farklı üniversitelerinden lisans ve lisansüstü öğrencileri katıldı. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden hatta farklı ülkelerden "II. Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi'ne gelerek katkıda bulunan tüm katılımcılara teşekkürlerini ileterek sözlerine başlayan KÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vesile Şenol, Kapadokya Üniversitesi olarak eğitim, araştırma alanlarında yeniliklere öncülük etmeye ve gençlerin geleceğini şekillendirmelerini sağlamada kararlı olduklarını ifade etti. Gençlerin görüşleri ve ihtiyaçlarının göz önüne alınarak politika oluşturulmasının önemini aktaran Şenol, ergenlik ve gençlik dönemlerinde aile desteği ve ebeveynlik eğitiminin önemini anlattı. Ebeveynlere, ergenlik dönemindeki çocuklarına nasıl destek olabilecekleri konusunda eğitim verilmesinin ve aile içi etkileşim ya da iletişimin teşvik edilmesini söyleyen Şenol; "Politika yapıcıları, toplumsal adaleti ve eşitliği teşvik eden politikaları benimsemesi, gençler arasındaki farklılıkları kabul etmesi ve desteklenmesini önemsemelidirler" dedi.

Şenol, "Bu kongre az önce belirttiğim hedefe ulaşmamıza katkıda bulunacak önemli bir adımdır. Değişen dünyada ergen ve genç olmanın zorluklarına karşı bilinçlenmek, bu dönemi daha iyi anlamak, gençlerimizin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak için birlikte çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. Kapadokya Üniversitesi olarak kongre süresince Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen misafirlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı. Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Figen Çok, Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Derneği'nin ikinci kongresini Kapadokya Üniversitesinin ev sahipliğinde, Anadolu'nun ortasında yapmaktan dolayı heyecanlı olduklarını belirterek, Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Derneği'nin bu aşamaya gelmesinden dolayı heyecanlı olduklarını ifade etti. Çok; "Ergenlik ve gençliğe dair araştırmalar her geçen gün artıyor. Sürekli konuyu takip eden bir akademisyen olarak artık takip etmekte zorlanmaya başladım. Günümüzde çok farklı disiplinlerden de bu konuya önemli katkılar verilmeye başlandı. Biliyorsunuz, ergenlik ve gençlikle alakalı çok fazla sorun var. Bunların bir kısmı bize ait, bir kısmı küresel sorunlar dolayısıyla yerel araştırmaların artması ve niteliğini yükselmesi bu manada çok önemli. Araştırmalarımızın kalitesini yükseltebileceğimiz bir yapımız var hem bu ihtiyacı hem de potansiyeli görerek böyle bir oluşuma gitmenin çok iyi olacağını düşündük. Ülkemizin genç nüfusunun varlığı da bunun bizler için ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu" dedi.

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Kongrenin düzenlenmesinde başkanlık yapan ve tüm katılımcılara kongreye desteklerinden ötürü teşekkürlerini ifade ederek sözlerine başlayan KÜN Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müge Artar, II. Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi kapsamında, değişen zamanda, değişen ergenlik kavramını incelemek, ergenliğin nasıl değiştiği, niye değiştiği sorularını sorup, bu sorulara cevap bulmaya çalıştıklarını ifade etti. Artar, kongrenin yaklaşık 15-20 yıldır omuz omuza çalışan bir ekibin emeğinin meyvesi olduğunu söyledi. Artar; "Ankara Üniversitesi geleneğinden getirdiğimiz bir kongre geleneğimiz var. Onu burada sanki yeni bir ekipmiş gibi aynı şevkle, aynı hevesle devam ettiriyoruz. Kapadokya Üniversitesinde iki yılımı geride bıraktım, beni gelir gelmez buraya kabul eden Kapadokya Üniversitesine teşekkür ederim. Buradaki arkadaşlarım, öğrencilerim ve hocalarım hepsi bir aile gibi bizi kabul ettiler. Psikoloji bölümü o kadar hızla büyüdük, o kadar geliştik ki yüksek lisansımızı açtık. Mezun olan arkadaşlarımız burada, onlar bu haberi bekliyorlardı" dedi. II. Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi'ni planlaması yapılırken KÜN'ün önemli ve büyük bir destek verdiğini ifade eden Artar, KÜN Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı, KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ve KÜN Rektör Yardımcısı Vesile Şenol'a teşekkür etti.

Ergenlik, gençlik döneminde ve yetişkinliğe geçiş sürecinde bulunan bireyler üzerinde yürütülen araştırmalar için disiplinlerarası bir çerçeve oluşturmayı, araştırmacılar arasında etkili iş birliğini ve araştırmaların bilimsel niteliğini yükseltmeyi amaçlayan II. Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi'nde yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ergenlik, gençlik çalışmalarına gönül vermiş araştırmacı ve akademisyen yerini aldı. APA Genel Psikoloji Derneği Seçilmiş Başkanı Prof. Dr. Jeffrey J. Arnett ve Dr. Lene Arnett Jensen kongreye davetli konuşmacı olarak katıldılar. Güçlü bir davetli programı ve bildiri önerileriyle zengin programa sahip kongrede; iki çalıştay, 3 keynote (davetli konuşmacı), 3 davetli panel, bir poster oturumu, bir sempozyum, 20 sözel bildiri oturumu ve toplam 81 sözel bildiri sunumu yer alacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)