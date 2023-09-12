KÜN’de Uluslararası Yüksek Lisans Öğrenci Çalıştay Açılışı Yapıldı

Kapadokya Üniversitesinde "Education for Climate Resilient European Heritage Architecture" (e-CREHA) başlıklı Erasmus+ KA 203 Projesi çerçevesinde TOBB-ETÜ Mimarlık Bölümü tarafından organize edilen ve 4-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen...

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KÜN’de Uluslararası Yüksek Lisans Öğrenci Çalıştay Açılışı Yapıldı

Kapadokya Üniversitesinde "Education for Climate Resilient European Heritage Architecture" (e-CREHA) başlıklı Erasmus+ KA 203 Projesi çerçevesinde TOBB-ETÜ Mimarlık Bölümü tarafından organize edilen ve 4-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen "Climate Change Adaptations" isimli Uluslararası Yüksek Lisans Öğrenci Çalıştayının açılış etkinlikleri gerçekleştirildi.

Kapadokya Üniversitesi ile TOBB ETÜ iş birliği protokolü çerçevesinde, açılış ve saha çalışmalarından oluşan etkinlikler çerçevesinde Kapadokya'da gerçekleşen çalıştay, TOBB ETÜ Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Pelin Gürol Öngören moderatörlüğü ve sunumu ile başladı. Program, KÜN Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü ve aynı zamanda Çevreci Beşerî Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili Doç. Dr. Sinan Akıllı tarafından yapılan açılış konuşması ardından gerçekleşen seminerler ile devam etti. Kendisini öncellikle !çevreci hümanist" olarak tanıtarak sözlerine başlayan Akıllı; konuşmasında insan faaliyetlerinin iklim üzerindeki etkilerine dikkat çekerken, iklim değişikliğini farklı açılardan değerlendiren konuşmasını yaptı. Açılış konuşmasında sonra, Doç. Dr. Leila Akbarishahabi; "Kapadokya'da İklim Değişikliğinin Etkileri" başlıklı sunumunda, çalıştay çerçevesinde farklı ölçeklerde seçilen dört alanın özelliklerini ve bu alanlar üzerindeki iklim değişikliğinden kaynaklanan riskleri anlattı. Akbarishahabi'nin sunumundan sonra "Çağlar Boyunda Kapadokya" sunumunu yapan Dr. Öğr. Üyesi Şükran Ünser, Kapadokya'daki farklı medeniyetleri ve medeniyetlerin Kapadokya'daki kültürel oluşumlar üzerindeki etkileri anlatarak, tarih boyunca Kapadokya bölgesindeki iklim değişikliğine dikkat çekti. Çalıştayın ilk gününde Göreme Açık Hava Müzesi, ikinci günündeyse Mustafapaşa - Beyderesi, Çavuşin ve Avanos bölgeleri ziyaret edildi. Climate Resilient European Heritage Architecture (e-CREHA /www.ecreha.org) KA203 Erasmus+ projesinin son etkinliği olan, Eindhoven Technical University Built Environment Department tarafından üç yıldır yürütülen çalıştay, Kapadokya'da başlayıp Ankara'da devam etti.

Projede çerçevesinde, iklime dayanıklı mimari miras üzerine çevrim içi, uluslararası akredite bir yüksek lisans dersi içeriği geliştirilirken bilgisayar oyunları da test edildi. 2021 yılında Hollanda'da "Climate Xtremes and Resilient Heritage" ve 2022 yılında İtalya'da "Climate Impacts and Heritage Vulnerabilities" başlıklı iki lisansüstü öğrenci çalıştayı düzenlenirken, son çalıştayı iklim değişikliğine uyum temasıyla Kapadokya bölgesinde farklı ölçeklerde seçilen dört alan çalışmasıyla gerçekleştirildi.

KÜN’de Uluslararası Yüksek Lisans Öğrenci Çalıştay Açılışı Yapıldı

KÜN’de Uluslararası Yüksek Lisans Öğrenci Çalıştay Açılışı Yapıldı

KÜN’de Uluslararası Yüksek Lisans Öğrenci Çalıştay Açılışı Yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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