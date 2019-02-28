İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Künefe yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu

Künefe yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu

Ataşehir'de gerçekleşen Hatay Gastronomi Tanıtım Günleri'nde aynı anda bir dakikada künefe yemek için kıyasıya yarıştılar.

Künefe yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu

Ataşehir'de gerçekleşen Hatay Gastronomi Tanıtım Günleri'nde aynı anda bir dakikada künefe yemek için kıyasıya yarıştılar. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmayı Emre Güneş isimli genç kazandı.

Ataşehir'deki Hatay Gastronomi Tanıtım Günleri'de ilginç bir yarışma gerçekleşti. Bir dakikada en hızlı künefe yeme yarışması gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaş aynı anda künefe yemek için kıyasıya yarıştı. İlginç görüntülerin oluştuğu yarışmayı Emre Güneş isimli genç kazandı. Yarışmaya katılanlara da hediye takdim edildi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.