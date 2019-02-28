Künefe yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu

Ataşehir'de gerçekleşen Hatay Gastronomi Tanıtım Günleri'nde aynı anda bir dakikada künefe yemek için kıyasıya yarıştılar. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmayı Emre Güneş isimli genç kazandı.

Ataşehir'deki Hatay Gastronomi Tanıtım Günleri'de ilginç bir yarışma gerçekleşti. Bir dakikada en hızlı künefe yeme yarışması gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaş aynı anda künefe yemek için kıyasıya yarıştı. İlginç görüntülerin oluştuğu yarışmayı Emre Güneş isimli genç kazandı. Yarışmaya katılanlara da hediye takdim edildi.

Kaynak: İHA