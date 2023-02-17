Kuni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kuni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kuni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kuni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kuni 8 Ekim 1997 tarihinde Kitakyushu, Fukuoka şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da Takahiro Kunimoto şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kuni Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HEROE yapmaktadır. Kuni, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Casa Pia AC futbol takımında oynamaktadır. Casa Pia AC takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kuni'nin Casa Pia AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kuni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kuni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kuni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kuni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2015 yılında Avispa Fukuoka

19 Mayıs 2017 yılında Kulüpsüz

4 Ocak 2018 yılında Gyeongnam FC

9 Ocak 2020 yılında Jeonbuk Hyundai

13 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

27 Temmuz 2022 yılında Casa Pia

Kuni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kuni şuan Casa Pia AC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC NEO, Urawa Red Diamonds (-2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.