Kunle Dada Luke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kunle Dada Luke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kunle Dada Luke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kunle Dada Luke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kunle Dada Luke 12 Ocak 2000 tarihinde Mississauga, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kanada,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Olakunle Olumide Dada-Luke şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kunle Dada Luke Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OPSMPRO yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pacific FC futbol takımında oynamaktadır. Pacific FC takımına 11 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Kunle Dada Luke'nin Pacific FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kunle Dada Luke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kunle Dada Luke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kunle Dada Luke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kunle Dada Luke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Nisan 2018 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2018 yılında TFC Academy

18 Temmuz 2019 yılında FC Helsingör

15 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

11 Mart 2020 yılında Atl. Ottawa

11 Mart 2021 yılında Pacific FC

Kunle Dada Luke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kunle Dada Luke şuan Pacific FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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