Kunyue Ma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kunyue Ma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kunyue Ma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kunyue Ma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kunyue Ma 27 Nisan 2001 tarihinde Peking şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 马昆越 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kunyue Ma Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kunyue Ma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beijing Guoan futbol takımında oynamaktadır. Beijing Guoan takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Kunyue Ma'nin Beijing Guoan ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Kunyue Ma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kunyue Ma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kunyue Ma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kunyue Ma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında BJ Guoan

24 Temmuz 2020 yılında BJ Guoan Res.

1 Nisan 2021 yılında BJ Guoan

Kunyue Ma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kunyue Ma şuan Beijing Guoan takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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