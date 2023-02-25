Kuo Yang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kuo Yang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kuo Yang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kuo Yang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kuo Yang 8 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 杨阔 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kuo Yang Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kuo Yang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına 19 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Kuo Yang'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kuo Yang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kuo Yang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kuo Yang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kuo Yang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında SD Taishan Res.

24 Temmuz 2013 yılında SD Tengding

31 Aralık 2013 yılında SD Taishan Res.

1 Ocak 2014 yılında HN Jianye

19 Mart 2021 yılında WH Three Towns

Kuo Yang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kuo Yang şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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