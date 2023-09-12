Küp şekerden sonra tablet tuz üretimine de geçildi

Sivas'ta doğal yöntemlerde üretilen ve içerdiği 84 mineralle tercih edilen kaynak tuzu sofraların ardından tablet tuza dönüştürülerek arıtma cihazlarında kullanılmaya başlandı.

Sivas kent merkezine uzaklığı 14 kilometre olan Bingöl köyünde üretilen kaynak tuzu bir çok faydasıyla dikkat çekiyor. İçerisinde; kalsiyum, potasyum ve magnezyum gibi 84 minareli bulunduran bu tuz doğallığı ve sağlıklı oluşuyla dikkat çekiyor. Yıllardır yemeklere lezzet veren kaynak tuzu günümüzde arıtma cihazlarında kullanılmaya başlandı. Zamanla arıtma cihazlarında bulunan reçine haznesinde oluşan kireç tabakası, tablet haline dönüştürülen tuz sayesinde çözülüyor. Reçine kireçten kurtulurken suyun yumuşaklığı korunmuş oluyor.

"Tablet tuz, su arıtma cihazlarında kullanılıyor"

İşletme sahibi Fikri Çiçek, tablet tuzun su arıtma cihazlarında kullanıldığını ifade ederek, "Biz burada yemeklik tuz üretiyoruz. Daha sonraları bu ürünümüz nasıl çeşitlendiririz diyerek araştırırken tablet tuz yapmaya karar verdik. Tablet tuzu kullanımında Türkiye'de Ankara ve İstanbul civarlarında yoğunluğu var. Türkiye olarak ne diyoruz. "dışa tâbi olmayacağız diyoruz. Kendimiz üreteceğiz kendimiz yapacağız. Gerekirse ihracatımızı da çoğaltacağız'. Dışa tâbi olmayayım dedim makinemi aldım her türlü tuzumu burada kendim yapayım diyerek bu yola çıktım. Tablet makinemizi getirdik. Çeşidimize çeşit kattık. Bu tablet tuz, su arıtma cihazlarında kullanılıyor. Büyük otellerde yüzme havuzlarında kullanılıyor. Arıtma cihazlarının olduğu bölgelerde suyu yumuşatmada kullanılır. Şuan sularımız fazla iyi değil. Bunun için her site, lokantalar ve büyük işletmeler artıma cihazları koyuyor. Arıtma cihazlarını da koyduğu zaman mecbur bu tablet tuza ihtiyaçları var" dedi.

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"84 minareli barından bir tuz"

Çiçek, Sivas tuzunun içerisinde 84 farklı mineral olduğunu söyleyerek, "Sivas tuzumuzun içinde yapay madde yok ve minareli çok zengin olduğu bir tuz. Bizim bu tuzlarımızın içerisinde doğal iyot var. İyot bildiğimiz üzere sonradan tuzların içine katılan bir madde. Biz bu tuzumuzun tahlilini yaptırdık sadece doğal iyot var. Bunun yanı sıra; potasyum, kalsiyum, magnezyum yoğun bir şekilde var. 84 minareli barından bir tuz bu. İnsana zararlı bir madde yoktur. Büyük işletmelerin yoğun bir şekilde arıtma cihazlarına döndüğünü biliyoruz. Yüzme havuzlarında büyük otellerde devlet kurumlarında şuan da her birimde artıma cihazları var. Bunlarda da mecbur tuz kullanmak zorundalar. Bu tuz artıma cihazlarında reçineler var. Bu reçineler zamanla kireç bağlıyor. Kireç bağladıktan sonra bu kireci bu tuz suyu yumuşatıp reçineleri temizliyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)