Mücadeleye hızlı başlayan Bayern Münih, 18. dakikada Corentin Tolisso ve 32. dakikada Thomas Müller'in golleriyle 2-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Borussia Dortmund, 39. dakikada Julian Brandt ile ağları sarstı ve ilk yarı Bayern Münih'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Borussia Dortmund, 55. dakikada Erling Haaland'ın golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Bayern Münih, 82. dakikada Joshua Kimmich'in fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Bu skorla Bayern Münih, kupayı 8. kez müzesine götürdü.

Adeta "kupa canavarı"na dönüşen Bayern Münih, geride kalan sezonda Almanya Kupası, Bundesliga Şampiyonluğu Kupası, Şampiyonlar Ligi Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı da müzesine götürme başarısı göstermişti.