Kura çekimi yapıldı! Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur eşleşmeleri belli oldu!

İlk turu heyecanı geride kalan Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. Tur'a taşındı. Bu kapsamda 2. Tur eşleşmelerinin belirlenmesi için TFF'nin Riva'daki merkez binasında bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda; yapılan kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Volkan Can ve Murat Şahin ile Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, kulüplerin başkanları ve yöneticiler katıldı.
58 TAKIM, TEK MAÇLI SİSTEMDE KARŞI KARŞIYA GELECEK
Kupanın 2. Turu'nda 58 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Tek maç eleme usulüyle oynanacak maçalar, 27, 28 ve 29 Eylül tarihlerinde oynanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2.TUR EŞLEŞMELERİ
İşte Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur Eşleşmeleri:
İnegölspor - Ağrı 1970 Spor
Kırklarelispor - Siirt Özel İdaresi
Eskişehirspor - 1984 Muşspor
Pazarspor - Mazıdağı Fosfatspor
Kırşehir FK - Kilis Belediyespor
Ankaraspor - Kepez Belediyespor
Sarıyer - Tepecikspor
Çatalcaspor - Sapanca Gençlikspor
Nazilli Belediyespor - Şile Yıldızspor
Serik Belediyespor - Kelkit Belediyespor
Şanlıurfaspor - Karşıyaka
Niğde Anadolu FK - Yomraspor
Belediye Derincespor - Amasyaspor
Balıkesirspor - Hacettepe
Ankara Demirspor - Karaman FK
Adıyaman FK - Bartınspor
Ergene Velimeşespor - Elazığ Karakoçan FK
Kastamonuspor - Nevşehir Belediyespor
Uşakspor - Malatya Arguvanspor
Zonguldak Kömürspor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler
Afyonspor - Eynesil Belediyespor
Somaspor - Efelerspor FK
Bursaspor - Boyabatspor
1922 Konyaspor - Karaköprü Belediyespor
Kuşadasıspor - Bulvarspor
Menemen FK - Bigaspor
Kocaelispor - Ayvalıkgücü Belediyespor
Etimesgut Belediyespor - Yalovaspor
Diyarbekirspor - Kars 36