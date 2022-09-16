Kura çekimi yapıldı! Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belirlendi. Buna göre 58 takım tek maç eleme usulüyle birbirlerine rakip olacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Kura çekimi yapıldı! Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur eşleşmeleri belli oldu!

İlk turu heyecanı geride kalan Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. Tur'a taşındı. Bu kapsamda 2. Tur eşleşmelerinin belirlenmesi için TFF'nin Riva'daki merkez binasında bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda; yapılan kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Volkan Can ve Murat Şahin ile Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, kulüplerin başkanları ve yöneticiler katıldı.

Kura çekimi yapıldı! Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur eşleşmeleri belli oldu!

58 TAKIM, TEK MAÇLI SİSTEMDE KARŞI KARŞIYA GELECEK

Kupanın 2. Turu'nda 58 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Tek maç eleme usulüyle oynanacak maçalar, 27, 28 ve 29 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Kura çekimi yapıldı! Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur eşleşmeleri belli oldu!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2.TUR EŞLEŞMELERİ

İşte Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur Eşleşmeleri:

İnegölspor - Ağrı 1970 Spor

Kırklarelispor - Siirt Özel İdaresi

Eskişehirspor - 1984 Muşspor

Pazarspor - Mazıdağı Fosfatspor

Kırşehir FK - Kilis Belediyespor

Ankaraspor - Kepez Belediyespor

Sarıyer - Tepecikspor

Çatalcaspor - Sapanca Gençlikspor

Nazilli Belediyespor - Şile Yıldızspor

Serik Belediyespor - Kelkit Belediyespor

Şanlıurfaspor - Karşıyaka

Niğde Anadolu FK - Yomraspor

Belediye Derincespor - Amasyaspor

Balıkesirspor - Hacettepe

Ankara Demirspor - Karaman FK

Adıyaman FK - Bartınspor

Ergene Velimeşespor - Elazığ Karakoçan FK

Kastamonuspor - Nevşehir Belediyespor

Uşakspor - Malatya Arguvanspor

Zonguldak Kömürspor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler

Afyonspor - Eynesil Belediyespor

Somaspor - Efelerspor FK

Bursaspor - Boyabatspor

1922 Konyaspor - Karaköprü Belediyespor

Kuşadasıspor - Bulvarspor

Menemen FK - Bigaspor

Kocaelispor - Ayvalıkgücü Belediyespor

Etimesgut Belediyespor - Yalovaspor

Diyarbekirspor - Kars 36

Kura çekimi yapıldı! Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur eşleşmeleri belli oldu!

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