Kuraklık baş göstermişti: Bursa’da yağış sevindirdi

Son yılların en kurak kışını yaşayan Bursa'da, etkili olan kar ve yağmur Bursalıları sevindirdi.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Kuraklık baş göstermişti: Bursa’da yağış sevindirdi

Son yılların en kurak kışını yaşayan Bursa'da, salı ve çarşamba günü etkili olan yağmur ve kar Bursalıları sevindirdi. Bursa'nın içme suyunu temin eden Doğancı ve Nilüfer barajlarında su seviyeleri toplamda yüzde 4 arttı.

BARAJ SEVİYESİ YÜKSELDİ

Tasarruf uyarısı ve etkili olan yağışlarla birlikte Doğancı Barajı'nda salı günü yüzde 44 olan su seviyesi 45'e, Nilüfer Barajı'nda ise yüzde 13'dan 16'ya yükseldi. Uludağ'da ise yoğun kar yağışının ardından kar kalınlı 108 santimetreye yükseldi. Yetkililer ise suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

İlgili Haberler
Kocaeli'de karşıdan karşıya geçmek isteyen 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti!
Kocaeli'de karşıdan karşıya geçmek isteyen 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e ziyaret
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e ziyaret
Terör operasyonunda yakalanan 8 şahıs tutuklandı
Terör operasyonunda yakalanan 8 şahıs tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e sert sözler: Esip gürlüyordun, niye geri vitese taktın da masaya geri oturdun?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e sert sözler: Esip gürlüyordun, niye geri vitese taktın da masaya geri oturdun?
Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Son Haberler
Asgari ücretliye Cumhurbaşkanı jesti! Ara zam için tarih verdi: Canlı yayında milyonlara duyurdu
Asgari ücretliye Cumhurbaşkanı jesti! Ara zam için tarih verdi: Canlı yayında milyonlara duyurdu
Tarım ilacı yüklü kamyon devrildi! ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti!
Tarım ilacı yüklü kamyon devrildi! ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti!
ÖSYM Başkanı deprem bölgesinde sınava girecek öğrencilere ilişkin önemli açıklama!
ÖSYM Başkanı deprem bölgesinde sınava girecek öğrencilere ilişkin önemli açıklama!
Ramazanda balıkçılar satışlardan memnun! "Kıymanın kilosu 300-350 lira olunca vatandaş balığa yöneldi"
Ramazanda balıkçılar satışlardan memnun! "Kıymanın kilosu 300-350 lira olunca vatandaş balığa yöneldi"
4 gün önce taşındığı evde depreme yakalandı, 47 yakınını kaybetti
4 gün önce taşındığı evde depreme yakalandı, 47 yakınını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Temel Karamollaoğlu'na sert sözler: "Yazıklar olsun sana"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Temel Karamollaoğlu'na sert sözler: "Yazıklar olsun sana"
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Temel Karamollaoğlu'na sert sözler: "Yazıklar olsun sana"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Temel Karamollaoğlu'na sert sözler: "Yazıklar olsun sana"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e sert sözler: Esip gürlüyordun, niye geri vitese taktın da masaya geri oturdun?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e sert sözler: Esip gürlüyordun, niye geri vitese taktın da masaya geri oturdun?
Ehliyeti olanlar işe alınacak! Büyükşehir Belediyesi'nden iş ilanı: İşte başvuru şartları
Ehliyeti olanlar işe alınacak! Büyükşehir Belediyesi'nden iş ilanı: İşte başvuru şartları
Enver Aysever'den İsmail Küçükkaya ve Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu için olay iddialar!
Enver Aysever'den İsmail Küçükkaya ve Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu için olay iddialar!
Enver Aysever'den İsmail Küçükkaya ve Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu için olay iddialar!
Enver Aysever'den İsmail Küçükkaya ve Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu için olay iddialar!
Ayrılık Çeşmesi metro istasyonunda korkunç olay! Raylara atlayıp intihar etti
Ayrılık Çeşmesi metro istasyonunda korkunç olay! Raylara atlayıp intihar etti
Yorumlananlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor