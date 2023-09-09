Kuraklık etkili oldu, Kızılırmak otluğa döndü

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kuraklığın etkisiyle otluğa dönüştü.

Sivas'tan doğan ve Karadeniz'e dökülen bin 355 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak son zamanların en kurak günlerini yaşıyor. Su seviyesinin oldukça düşmesiyle ırmak adeta otluğa dönüşürken, ortaya çıkan manzara herkesi korkuttu. Kızılırmak'ın geçtiğimiz yıl kış aylarında bol kar yağmasıyla ilkbahar aylarında su debisi pik noktaya ulaşmıştı. Kızılırmak üzerinde bulunan ve ırmak ile özdeşleşen Selçuklu yapımı tarihi Eğri Köprü'nün 18 gözünden de sular coşkulu bir şekilde akarken, şimdilerde köprünün ayakları insan boyuna uzanan otlarla kaplandı.

"Sular çekilince burası tamamen ot oldu"

Irmak kenarına gezmeye gelen Fatih Şaşmaz, kuraklıktan dolayı çekilen su seviyesiyle Kızılırmak'ın tamamen otluk olduğundan bahsederek, "Buraya gelen birçok vatandaşımız var zaten. Normalde bu köprünün ayaklarındaki otlar yoktu, suyun debisi çok yüksekti. Sıcaklıktan dolayı suyun debisi çekildi ve bir kuraklık var. Su seviyesi yüksek olduğu için bu otların ve kenardaki taşların hiçbiri görünmüyordu ama sular çekilince burası tamamen ot oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)