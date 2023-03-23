Kuraklık nedeniyle sular çekildi, tarihi tren garı gün yüzüne çıktı

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ dahil bölge genelinde yağışın azlığı nedeniyle hemen hemen her ilde olduğu gibi Keban Baraj Gölü'nün havzasıyla, onu besleyen Murat Nehri'nde de su seviyesi düştü.

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Kuraklık nedeniyle sular çekildi, tarihi tren garı gün yüzüne çıktı

Elazığ'da kuraklığın etkisi ile Keban Baraj Gölü havzasında sular çekildi, eski tren garı binası tekrar gün yüzüne çıktı.

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SULARIN ÇEKİLMESİ İLE ESKİ TREN GARI BİNASI ORTAYA ÇIKTI

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ dahil bölge genelinde de bu sene beklenen yağış olmadı. Yağışın azlığı nedeniyle hemen hemen her ilde olduğu gibi Keban Baraj Gölü'nün havzasıyla, onu besleyen Murat Nehri'nde de su seviyesi düştü. Baraj havzasında bulunan merkeze bağlı Yolüstü köyünde de su yaklaşık 500 metre çekildi. Suların çekilmesi ile eski tiren garı binası tekrar ortaya çıktı.

Eskiden suyun çok olduğunu belirten Kaya Ercan, "Birkaç senedir su yok. Su inince eski tiren istasyonları da gün yüzüne çıktı. Daha önce 200 metreye kadar su geliyordu. Uzun süredir su yok ve kuraklık var. Kuraklıkla birlikte eski yapılar ortaya çıktı. İnşallah bu yağmurlar hayırlı olur. Eskiden su bayağı yukarıdaydı" dedi.

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