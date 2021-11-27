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Kuraklık orayı da vurdu! Kuruma noktasına gelen Alibeyköy Barajı'nda keçiler otluyor!

Son dönemde oldukça az yağış alan Alibeyköy Barajı kuruma noktasına geldi. Barajdaki su seviyesinin son 10 yıldaki en düşük seviyeye gerilediği belirtilirken eskiden balıkların yüzdüğü bölgede şimdilerde ise suyun çekilmesiyle keçiler otluyor.

Kuraklık orayı da vurdu! Kuruma noktasına gelen Alibeyköy Barajı'nda keçiler otluyor!

Henüz beklenen yağışların gelmemesi sebebiyle İstanbul'da barajların doluluk oranı her geçen gün azalıyor. İSKİ verilerine göre barajlardaki su oranı yüzde 41.44 olarak kaydedildi. Son bir hafta içerisinde ise barajlardaki su miktarı 5 milyon 82 bin metre küp eksildi. Bölgede yaşanan kuraklıktan en çok etkilenen barajların başında Alibeyköy Barajı yer alıyor. Önceden suyla dolu olan bölgedeki suyun çekilmesinin ardından şimdilerde ise keçiler otluyor.

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Bugün yapılan ölçümlerle birlikte Alibeyköy barajının doluluk oranı 17.03 olarak belirlendi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise doluluk oranının yüzde 15.6'ya kadar gerilediği ifade edilmiş ve bu rakam da son 10 yılın en düşük su seviyesi olarak kayıtlardaki yerini almıştı. Her ne kadar bu sene daha fazla olduğu görülse de su seviyesi hala kritik seviyenin altında seyrediyor.

Kuraklık orayı da vurdu! Kuruma noktasına gelen Alibeyköy Barajı'nda keçiler otluyor!

KAZANDERE VE PAPUÇDERE KURUMA NOKTASINDA

Yine İstanbul'un su kaynağı olan barajlardan arasındaki Kazandere ve Papuçdere barajları da Alibeyköy'e benzer alarmlar verdi. Yetkililer Kazandere barajında doluluk oranı 4.62'ye, Papuçdere barajında yüzde 2.77'ye kadar gerileyerek tamamen kuruma noktasına geldiğini duyurdu ve tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Kuraklık orayı da vurdu! Kuruma noktasına gelen Alibeyköy Barajı'nda keçiler otluyor!

EN DOLU BARAJ GÖLÜ ÖMERLİ

Güncel durumda İstanbul'un doluluk oranı en yüksek baraj gölü ise Ömerli Barajı oldu. Yapılan ölçümlerde Ömerli barajının doluluk oranı 67.49 olarak tespit edildi.

Öte yandan İstanbul'un barajlarında geçen yılın Nisan ayında yüzde 80.82 olan doluluk oranı her geçen gün düşmeye başlamıştı. Bu tarihte baz alınarak son 10 yılda ölçülen doluluk oranı 2015 yılında da yüzde 64.1 olarak kaydedilmişti

Kuraklık orayı da vurdu! Kuruma noktasına gelen Alibeyköy Barajı'nda keçiler otluyor!

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