Kural ihlali hayatına mal oldu! Batman'da otomobil beton mikserine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil beton mikserine çarptı. Yaşanan kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Fırat Adın'ın kullandığı 47 KB 666 plakalı otomobil, iddiaya göre, Kozluk-Baykan karayolu Çayönü Mahallesi Çakırlar Mezrası yakınlarında şerit ihlali yaparak Fahrettin Boğucu'nun kullandığı 06 HTM 164 plakalı beton mikserine çarptı. AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ KURTARILAMADI Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücü ağır, mikser sürücü hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Adın kurtarılamadı, diğer sürücünün tedavisi sürüyor. KAYNAK: Anadolu Ajansı batmankaza