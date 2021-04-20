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  3. Kuralı ihlal edenlere ceza yağdı! Sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetini kötüye kullanan 13 kişiye ceza

Kuralı ihlal edenlere ceza yağdı! Sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetini kötüye kullanan 13 kişiye ceza

Çankırı'da sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetini kötüye kullanan 13 kişiye toplamda 11 bin 180 lira idari para cezası uygulandı.

Kuralı ihlal edenlere ceza yağdı! Sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetini kötüye kullanan 13 kişiye ceza

Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında kısmi kapanma sürecinde denetimler artırıldı. Çankırı'da da hafta sonu ve akşamları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında toplum sağlığının korunması amacıyla dinamik denetimler devam etti.

Konuyla ilgili Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 16.04.2021 Cuma günü saat 19.00'dan, 19.04.2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar gerçekleştirilen yoğunlaştırılmış dinamik denetimlerde cumartesi günü toplam 62 ekip ve 157 personel görev aldı. 273 iş yeri, 184 özel araç, 5 toplu ulaşım aracı, 3 konaklama tesisi ve toplamda bin 275 kişi denetlenmiştir. Tedbirlere aykırı davrandığı tespit edilen 17 kişi ve 1 iş yerine toplam 15 bin 480 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

MUAFİYETİ KÖTÜYE KULLANANLARA 11 BİN180 LİRA CEZA

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Pazar günü ise toplam 70 ekip ve 180 personel görev almış; 398 iş yeri, 297 özel araç, 8 toplu ulaşım aracı, 4 konaklama tesisi ve toplamda bin 334 kişi denetlenmiştir. Sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetini kötüye kullandığı tespit edilen 13 kişiye toplam 11 bin 180 TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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