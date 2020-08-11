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  3. Kurallara uymayan minibüsçüden gazetecilere tepki: "Sabah sabah sinirlendirmeyin adamı"

Kurallara uymayan minibüsçüden gazetecilere tepki: "Sabah sabah sinirlendirmeyin adamı"

Esenyurt'ta koronavirüs kurallarına uymayan bir minibüs sürücüsü, trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde minibüsün içinde olması gereken fazla yolcu bulundurduğu için ceza aldı. Bu durumun ardından gazetecilerin sorduğu sorulara sinirlenen sürücü "Sabah sabah sinirlendirmeyin adamı" diyerek tepki gösterdi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde sosyal mesafe kurallarına uymayıp taşıyabileceği kapasitenin üzerinde yolcu alan bir sürücü, yönetmelik gereği ceza aldı. Gazeteciler tarafından kendisine neden fazla yolcu taşıdığı sorulan sürücü, "Sabah sabah sinirlendirmeyin adamı" diyerek gazetecilere çıkıştı.

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11 Ağustos 2020 Salı 09:40
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