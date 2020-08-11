Kurallara uymayan minibüsçüden gazetecilere tepki: "Sabah sabah sinirlendirmeyin adamı"

Esenyurt'ta koronavirüs kurallarına uymayan bir minibüs sürücüsü, trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde minibüsün içinde olması gereken fazla yolcu bulundurduğu için ceza aldı. Bu durumun ardından gazetecilerin sorduğu sorulara sinirlenen sürücü "Sabah sabah sinirlendirmeyin adamı" diyerek tepki gösterdi.