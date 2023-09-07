Kur’an Gönüllüleri Platformu’ndan Kur’an ziyafeti

Kur'an Gönüllüleri Platformu Kur'an Ziyafeti Programıyla Kayseri halkının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Kur’an Gönüllüleri Platformu’ndan Kur’an ziyafeti

Kur'an Gönüllüleri Platformu Kur'an Ziyafeti Programıyla Kayseri halkının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

8 Eylül Cuma Akşamı Saat 19:00'da Talas Paraşüt İniş Alanı'nda gerçekleştirilecek olan programa ilişkin platformdan yapılan açıklamada; "Son zamanlarda özellikle İsveç ve Danimarka'nın başını çektiği Avrupa'nın değişik ülkelerinde yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan kabul edilemez saldırılar İslam aleminde ve özellikle ülkemizdeki inanan gönüllerde derin yaralar açmıştır. Bir yandan devletimiz her türlü diplomatik kanallarla bu kabul edilemez saldırılarla mücadelesini sürdürürken diğer taraftan da millet olarak bizlerin ortaya koyacağı tavırla bu olaya dur demenin vaktinin artık çoktan geldiğini göstermemiz gerekir. Bu sebeple "Kur'an'a Uzanan Ellere Karşı Kur'an'la Çarpan Gönüller" adıyla büyük bir Kur'an Ziyafeti Programı düşünülmüş olup, tüm Kayseri halkımızı o muhteşem gecede Talas Paraşüt İniş Alanı'na davet ediyoruz" denildi.

Yapılan açıklamada program içeriğine ilişkin de şu şekilde bilgiler verildi:

"TRT Sanatçısı Ömer Faruk Güney'in seslendireceği Tasavvuf Musikisi Konseri ile başlayacak olup, Hafız Abdullah İslam, Hafız Halil İbrahim Arslan, Hafız Yasin Yüksel ve Hafız Mehmet Tanrıöver'in sunacağı Kur'an ziyafeti ile devam edecektir. Hafız Mustafa Baş ile Hafız Fatih Demir tarafından çifte salâ ve ezan okunacak olup akşam ve yatsı namazları alanda cemaat halinde topluca kılınacaktır. İstanbul Emekli Vaizi Mustafa Akgül Hocamızın yapacağı sohbet ve son olarak Kayseri İl Müftümüz Yusuf Akkuş Hocamızın yapacağı dua ile program sona erecektir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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