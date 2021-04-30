Müslümanlar için kutsal olan Kadir Gecesi'nin yaklaşmasıyla vatandaşlar Kur'an-ı Kerim'in neden Kadir Gecesi'nde indirildiğini merak etmeye başladı. Haberimizde, Kur'an-ı Kerim neden Kadir Gecesi'nde indirildi? sorusunun yanıtını bulabilirsiniz...

KUR'AN-I KERİM NEDEN KADİR GECESİ'NDE İNDİRİLDİ?

Ramazan ayının 27. gününe denk gelen Kadir Gecesi'nde Kur'an'ı Kerim indirilmiştir. Bu yıl Kadir gecesi 8 Mayıs 2021 Cumartesi gününe denk gelmektedir.

Kur'an'ın 97. suresinde, Kur'an'ın Kadir Gecesi'nde indirildiğinden ve bu gecenin bin aydan daha kıymetli olduğundan bahsedilir. Bu ayette, önceki nesillerin ömrünün uzun olduğu için daha çok sevap kazanma imkanı bulunduğuna, buna karşılık Müslümanlara da Kadir Gecesi'nin verildiği belirtilir.

Kadr Suresi'nde yer alan bilgiye göre Kur'an'ı Kerim Ramazan Ayında mübarek bir gecede indirildi. Konu ile ilgili ayetler incelediğinde Kur'an'ın indirildiği Kadir Gecesi'nin Ramazan Ayı içinde bulunduğu tespit edildi. Kur'an'ın indirildiği Kadir Gecesi tam olarak hangi gün olduğu bilinmemektedir. Bu konunun bildirilmemesinin daha hayırlı olduğu, Müslümanların ramazanın her gününde Kadir Gecesi'ndeki gibi ibadet yapmasına vesile olduğu yorumları yapılmaktadır. (Zemahşerî, IV, 273; Fahreddin er-Râzî, XXXII, 28-29)

Kur'an'ı Kerim'in özel olarak neden Kadir Gecesi'nde indirildiğine dair net bilgi bulunmamaktadır.

KADİR GECESİ ANLAM VE ÖNEMİ

Kadir Gecesi’ne özel ayet-i kerime bulunmaktadır. Kur’an-ı Kerim’in 97. suresi Kadir suresidir ve surede bu geceden bahsedilmiştir;

''Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir.”

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Bin aydan daha hayırlı gece olarak bilinen ve müslümanların kutsal gecelerinden en önemlisi olan Kadir Gecesi'ne kısa bir zaman kaldı. İslam aleminde duaların okunması ve ibadetlerle ihya edilen bu mübarek gece ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Kadir Gecesi alametleri nelerdir?

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