Kur'an-ı Kerim’e tekme atan genç konuştu! "Yemin ederim ki..."

Antalya’da Kur'an-ı Kerim’e tekme atarak sosyal medyada büyük tepki çeken lise öğrencisi, çektiği video ile Kur'an-ı Kerim'i öperek kendini savundu. Genç, “Kur'an-ı Kerim olduğunu bilmeyerekten vurdum. Yaptığımdan aşırı pişman ve üzgünüm. Herkesten özür dilerim” diye konuştu.

"HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Antalya’nın Serik ilçesinde Kur'an-ı Kerim’e tekme atarak büyük tepki çeken lise öğrencisi kendini savunarak açıklama yaptı. Eline Kur'an-ı Kerim alarak öpüp başına koyan genç, “Selamünaleyküm Müslüman kardeşlerim. Sosyal medyada yayınlanan Kur-an'ımıza hakaret olan görüntünün futbol hevesim olmasıyla arkadaşımın bana bir anda atmasından dolayı refleksi olarak yemin ederim ki istek dışı Kur-an'ı Kerim olduğunu bilmeyerekten vurdum. Yaptığımdan aşırı pişman ve üzgünüm. Herkesten özür dilerim” ifadelerini kullandı.

Antalya Serik'te tepki çeken olay! Öğrenci Kur'an-ı Kerim'e tekme attığı, arkadaşlara kaydı aldı