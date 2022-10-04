Kur’an-ı Kerim'i yırtıp yakmışlardı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan sert tepki: İki sapkının yaptığı saldırıyı kınıyorum

İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen olayda B.Ç. ve M.A.D. isimli kişiler içki masasında Kur’an-ı Kerim'in sayfalarını yırttı ve yaktı. Söz konusu videoyu çeken şahsın da İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı.

Video daha sonra silinirken İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek teknik analiz sonucunda şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirledi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Kimlikleri belirlenen B.Ç. ve M.A.D.’nin adreslerine operasyon düzenleyen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şahsı da Çiğli ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Haberin Devamı

BAKAN SOYLU: İKİ EDEPSİZ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " İzmir’de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri Emniyet Teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar..." ifadelerini kullandı.

ALİ ERBAŞ: SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak şu ifadelere yer verdi:

"Yurtdışında İslam düşmanlığının örneklerine şahit olurken ne yazık ki ülkemizde de benzer bir düşmanlık görüntüsünün yaşanmasından dolayı büyük üzüntü duydum.



Kendini bilmez iki sapkının Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı yaptığı provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum."