Kur’an-ı Kerim'i yırtıp yakmışlardı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan sert tepki: İki sapkının yaptığı saldırıyı kınıyorum

İzmir'de Kur’an-ı Kerim'in sayfalarını kopararak yakan 2 kişi gözaltına alınırken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaşanan olaya tepki gösterdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen olayda B.Ç. ve M.A.D. isimli kişiler içki masasında Kur’an-ı Kerim'in sayfalarını yırttı ve yaktı. Söz konusu videoyu çeken şahsın da İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı.

Video daha sonra silinirken İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek teknik analiz sonucunda şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirledi.

Kur’an-ı Kerim'i yırtıp yakmışlardı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan sert tepki: İki sapkının yaptığı saldırıyı kınıyorum

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Kimlikleri belirlenen B.Ç. ve M.A.D.’nin adreslerine operasyon düzenleyen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şahsı da Çiğli ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Kur’an-ı Kerim'i yırtıp yakmışlardı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan sert tepki: İki sapkının yaptığı saldırıyı kınıyorum

BAKAN SOYLU: İKİ EDEPSİZ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " İzmir’de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri Emniyet Teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar..." ifadelerini kullandı.

Kur’an-ı Kerim'i yırtıp yakmışlardı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan sert tepki: İki sapkının yaptığı saldırıyı kınıyorum

ALİ ERBAŞ: SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak şu ifadelere yer verdi:

"Yurtdışında İslam düşmanlığının örneklerine şahit olurken ne yazık ki ülkemizde de benzer bir düşmanlık görüntüsünün yaşanmasından dolayı büyük üzüntü duydum.

Kendini bilmez iki sapkının Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı yaptığı provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum."

Kur’an-ı Kerim'i yırtıp yakmışlardı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan sert tepki: İki sapkının yaptığı saldırıyı kınıyorum

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Gaziantep'te cinci hocadan kan donduran katliam! Büyü bozmak için kedilere yapmadığını bırakmadı!
Gaziantep'te cinci hocadan kan donduran katliam! Büyü bozmak için kedilere yapmadığını bırakmadı!
İstanbul İSKİ su kesintisi 4 Ekim 2022 Salı | Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İstanbul İSKİ su kesintisi 4 Ekim 2022 Salı | Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklaması tedirgin etti
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklaması tedirgin etti
Evde tabanca ile oyun oynayan çocuk 11 yaşındaki kuzenini vurarak ölümüne neden oldu
Evde tabanca ile oyun oynayan çocuk 11 yaşındaki kuzenini vurarak ölümüne neden oldu
Son Haberler
Sıfır araç almak isteyenlere kötü haber! Fiyatı zamlanan araba modelleri belli oldu! Listede yok yok
Sıfır araç almak isteyenlere kötü haber! Fiyatı zamlanan araba modelleri belli oldu! Listede yok yok
Dolar 20 olacak mı? Ünlü ekonomist Twitter hesabından açıkladı...
Dolar 20 olacak mı? Ünlü ekonomist Twitter hesabından açıkladı...
Florida'yı vuran en ölümcül kasırga yaşandı
Florida'yı vuran en ölümcül kasırga yaşandı
Son dakika | MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar! EYT için müjde verdi, 2023 seçimleri için net konuştu
Son dakika | MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar! EYT için müjde verdi, 2023 seçimleri için net konuştu
İslam'a büyük hakaret! Alkol masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar, videoya alıp sosyal medyada paylaştılar!
İslam'a büyük hakaret! Alkol masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar, videoya alıp sosyal medyada paylaştılar!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: ''İslam coğrafyası tarihin en zor süreçlerinden geçmektedir"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: ''İslam coğrafyası tarihin en zor süreçlerinden geçmektedir"
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 4 Ekim 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 4 Ekim 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklaması tedirgin etti
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklaması tedirgin etti
İstanbul'da korkutan kaza! Yaralılar var
İstanbul'da korkutan kaza! Yaralılar var
4 Ekim 2022 Salı günü hava durumu nasıl olacak? Kışlıklarınızı çıkartın, hava sıcaklıkları düşüyor! İşte il il hava durumu...
4 Ekim 2022 Salı günü hava durumu nasıl olacak? Kışlıklarınızı çıkartın, hava sıcaklıkları düşüyor! İşte il il hava durumu...
Düzce'de şehre inen eşek ilgi odağı oldu! Kimisi fotoğraf çekti, kimisi üzerine bindi
Düzce'de şehre inen eşek ilgi odağı oldu! Kimisi fotoğraf çekti, kimisi üzerine bindi
Sır perdesi yıllar sonra aralandı! Turgut Özal'a yıllar önce yazılmış mektup ortaya çıktı! "Değerli bir bilgi olabilir"
Sır perdesi yıllar sonra aralandı! Turgut Özal'a yıllar önce yazılmış mektup ortaya çıktı! "Değerli bir bilgi olabilir"
Yorumlananlar
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!
Zafer Şahin'den Kılıçdaroğlu için dikkat çeken yazı: Aday olduktan sonra genel başkanlığa devam edecek, listeleri...
Zafer Şahin'den Kılıçdaroğlu için dikkat çeken yazı: Aday olduktan sonra genel başkanlığa devam edecek, listeleri...