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  3. Kur'an kurslarını Orta Çağ zihniyeti olarak gördü! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan CHP'li Özgür Özel'e manidar cevap

Kur'an kurslarını Orta Çağ zihniyeti olarak gördü! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan CHP'li Özgür Özel'e manidar cevap

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 4-6 yaş Kur'an kurslarını Orta Çağ zihniyeti olarak tanımlamasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından Kur'an kursları hakkında paylaşımda bulunarak Özel'e cevap verdi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında Kuran Kursları için çirkin bir tanımlamada bulunarak," Okul öncesi eğitim Diyanet'in işi mi Milli Eğitim Bakanlığı'nın işi mi? Sübyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmaya, kalıcı ve zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Bu kafayla orada bilimin b'si yok, fiziği f'si, matematiğin m'si de olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken; bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu cumhuriyete, ne millete faydası var ne de anayasaya uygunluğu var. " ifadelerini kullanmıştı.

Kur'an kurslarını Orta Çağ zihniyeti olarak gördü! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan CHP'li Özgür Özel'e manidar cevap

"PEYGAMBERİMİZ TEMEL DİNİ VECİBELERİ ÖĞRETMEMİZİ İSTİYOR"

Söz konusu açıklamalara tepkiler sürerken Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. Erbaş sosyal medya paylaşımında kurslardan fotoğraflar paylaşarak, "Peygamberimiz (s.a.s) çocuklarımıza 7 yaşına kadar sevginin, saygının, doğruluğun güzelliğini; yalanın, iftiranın kötülüğünü; değerlerimizi, abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır gibi temel dini vecibeleri öğretmemizi istiyor. 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda bunun eğitimini veriyoruz." ifadelerini kullandı. 

 

 

Kur'an kurslarını Orta Çağ zihniyeti olarak gördü! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan CHP'li Özgür Özel'e manidar cevap

Kur'an kurslarını Orta Çağ zihniyeti olarak gördü! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan CHP'li Özgür Özel'e manidar cevap Kur'an kurslarını Orta Çağ zihniyeti olarak gördü! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan CHP'li Özgür Özel'e manidar cevap Kur'an kurslarını Orta Çağ zihniyeti olarak gördü! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan CHP'li Özgür Özel'e manidar cevap

 

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