Kur’an kursu öğrencileri eserlerini sergiledi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Kur'an Kerim kursunda eğitim gören çocuklar, resim ve el işi çalışmalarını açtıkları sergiyle vatandaşların beğenisine sundu.

Siverek İlçe Müftülüğünce açılan kurslara katılan öğrencilere bir yandan Kur'an-ı Kerim öğretilirken diğer yandan el sanatları eğitimi veriliyor. Hz. İsmail Camisindeki kursa katılan öğrenciler, kurs süresi boyunca yaptıkları eserleri sergiledi. Kurs salonunda sergilenen resim, el işlemeleri, ebru sanatı gibi çalışmalar göz doldururken 15 Temmuz Şehitler Köşesi ise büyük beğeni topladı. Serginin açılışında konuşan İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş, camilerde Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra el sanatlarının da öğretildiğini söyledi. Çocukların bu sayede yeteneklerini keşfettiğini dile getiren Yıldızbaş, "Siverek'te hizmet veren 8 şubemiz var. 4-6 yaş arasındaki çocuklarımıza Kuran'ı Kerim dersiyle birlikte değerler eğitimi de veriliyor. Her yıl çocuklarımızın yaptığı ebru sanatı, güzel yazı, mübarek gün ve geceler, milli günler, ahlak eğitimi ve sosyal etkinlikleri yıl boyu yapılan tüm programları bir araya getirip müftülük olarak sergiliyoruz. Vatandaşlarımızı da çocuklarının neler yaptığını görmeleri için davet ediyoruz. Aslında ana sınıfındaki öğrencilere verilen eğitimin tamamını bizde camilerimizde veriyoruz" diye konuştu.

Sergi açılışına Yıldızbaş'ın yanı sıra müftülük personeli, veliler ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA