Kur’an kursu öğrencilerinden Başkan Pekmezci’ye ziyaret

Bayburt İl Müftülüğü bünyesinde hizmet veren Genç Osman 4-6 yaş Kur'an kursunda eğitim gören öğrenciler, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret etti.

Öğretmenleri Reyhan Ocak'ın eşliğinde ziyarete gelen miniklerle tek tek ilgilenen Başkan Pekmezci ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek kendilerini ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye misafirperverliğinden ötürü teşekkür eden minikler ise çalışmalarında başarılar dilediler.

Minik öğrenciler dersleri kapsamında Başkan Pekmezci ile sabır konusunda röportaj gerçekleştirdi. Minikler tarafından kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Başkan Hükmü Pekmezci öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: İHA