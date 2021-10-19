Kuran Kursu'nda cinsel istismar iddiası! Molla oğlu tutuklandı

Olay Siirt'te gerçekleşti. Bir erkek çocuğu okuluyla beraber Yatılı Kuran Kursu'nda da öğrenim görmekteydi. Okuldaki öğretmeni tarafından öğrencinin eskiye kıyasla daha çekingen ve garip davranışlar sergilediği fark edildi.

Sonrasında öğrencisiyle özel konuşmalar gerçekleştiren öğretmen çocuğun yatılı kuran kursunda yaşadıklarını öğrendi ve durumu yetkili mercilere bildirdi.

İSTİSMARI ANLATTI

Durumun gerçekleştiği 2019 senesinde 15 yaşında olan çocuk, Çocuk İzleme Merkezi yetkilileriyle görüşerek yaşadığı istismarı tüm detaylarıyla anlattı. Çocuğun anlattıklarının tutarlı olduğu ve hayal ürünü olmadığını belirten Çocuk İzleme Merkezi olayların çocuğun anlattığı gibi gerçekleştiğini belirten bir rapor düzenledi.

"BUNLARI ANLATIRSAN KIYAMET KOPAR"

Anlatımıyla uyumlu izlerin çocuğun vücudunda bulunduğu belirtildi. Adli Tıp Raporu'nda da anlatımı destekleyen bulgular ayrıntılı bir biçimde aktarıldı. Verdiği ifadede Eylül 2019 tarihinden Mart 2020 tarihine kadar defalarca istismara maruz kaldığını söyleyen küçük çocuk D.M.'nin kendisini "Bunları anlatırsan kıyamet kopar" diyerek tehdit ettiğini söyledi.

KURS HİZMETLİSİ DE DOĞRULADI

Kurs hizmetlisi verdiği ifadede, çocuğun sorunları bulunduğunu ve yurttan ayrılmak istediğini kendisine söylediğini aktardı. Aynı kursta okuyan bir akrabası da istismardan haberdar olduğunu söylerken kendisine yurttan ayrılmak istediğini söylediğini belirtti.

D.M. İDDİALARI YALANLADI

Gelen rapor ve verilen ifadelerin sonrasında Siirt Savcılığı D.M.'nin ifadesine başvurdu. İfadesinde çocuğun yurttan ayrılmak istediğini ve bundan dolayı yalan söylediğini belirtti. Çocuğun ayrılma isteği sebebiyle kendisiyle birkaç defa özel görüşme de gerçekleştirdiğini ancak iddiaların doğru olmadığını söyledi. İfadesi alınan D.M. 12 Ekim'de akşam saatlerinde sevk edildiği nöbetçi hakimliğin verdiği kararla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIZLI İDDİANAME

Yargı tutukluluğun bulunduğu dosyalarda soruşturmayı ağırdan alarak mağduriyetlere yol açmasından dolayı oldukça eleştiriliyordu. D.M. olayında ise oldukça hızlı bir şekilde hareket edildi. Akşam saatlerinde tutuklanan D.M. hakkındaki iddianame Siirt Savcılığı tarafından sabah erken saatlerinde tutuklandıktan sadece 12 saat sonra hazırlandı. İddianamede istismar suçlamasına yer verildi.

Medresenin şehirde oldukça etkili olduğuna dikkat çeken Siirt'teki kaynaklar; yargı üzerinde tahliye ve dosyanın kapatılması konusunda büyük baskı olduğunu iddia ettiler. Aynı kaynaklar çocuğun ailesinin şikayette bulunmadığını belirterek devlet korumasının gerekli olduğunu söylediler.