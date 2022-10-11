Kurbağa Toplayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kurbağa Toplayıcısı görev tanımı nedir, Kurbağa Toplayıcısı ne iş yapar, Kurbağa Toplayıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kurbağa Toplayıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kurbağa Toplayıcısı Tanımı;

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Kurbağa Toplayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kurbağa Toplayıcısı Maaşları

Kurbağa Toplayıcısı maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Kurbağa Toplayıcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kurbağa Toplayıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9216.03

Meslek Adı :

Kurbağa Toplayıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Balıkçılık Ve Su Ürünleri İşlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeltik arazilerinin yakınlarındaki sulama kanallarının içinde kurbağa aranması,yakalanması ve toplanması işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kurbağa Toplayıcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sulama kanallarının içinde kurbağa aramak,

b) Büyük süzgeç ile kurbağaların kaçış yerlerine yerleştirmek,

c) Suyun içerisinde gezerek kurbağaları kaçırmak,

d) Süzgeçlere takılan kurbağaları bellerindeki toplama çantalarında toplamak,

e) Elle kurbağaları toplamak,

f) Küçük kurbağaları tekrar suya bırakmak,

g) Toplanan kurbağaları ilgili yerlerde toplamam ve teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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