Kurban bağışı yapılabilecek kurumlar 2021! | Hangi kurumlar kurban bağışı alıyor?

Bilindiği üzere birçok kurum ve kuruluş maddi ve manevi amaçları gerçekleştirmemize önayak olmak için her yıl Kurban Bayramı'nda bağış toplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, bu nedenle ihtiyaç sahipleri kurbanlık yardımlarını bekliyor.

KURBAN BAĞIŞI YAPILABİLECEK KURUMLAR 2021! HANGİ KURUMLAR KURBAN BAĞIŞI ALIYOR?

Hangi kurum kurban bağışı kabul ediyor ve belirledikleri kurban kesim fiyatları nedir gibi soruların cevapları merak edilince, haberin devamında sorularınızın cevaplarını verdik.

LÖSEV

Lösemili Çocuklar Vakfı, Kurban Bayramı için vekaleten kurban kesimi ve bayram bağışı kabul ediyor. Vekaleten kesilen kurbanlar 12 ay boyunca dağıtılıyor, ihtiyaç fazlası et, deri, yün ve bağırsak gibi kısımlar ise paraya çevrilerek vakfın önemli faaliyetlerinde kullanılıyor.

Bayram bağışları ise lösemili ve kanserli çocukların parasız bir şekilde tedavi görmelerine, ücretsiz bir şekilde eğitim almalarına ve diğer ihtiyaçlarını karşılamada kullanılıyor.

Kurban bağış ücreti: 750 TL

DARÜLACEZE

1895 yılından bu yana varlığını sürdüren, iyi ki de sürdüren kurumlardan olan Darülaceze, kurulduğu günden beri binlerce insana ücretsiz hizmet verdi. Bu hizmetlere sizin de ufacık bir katkınız olsun isterseniz Darülaceze'ye bizzat giderek bağış olanaklarını ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Kurban bağış ücreti: Bir ücret belirlenmemekle birlikte bağış tutarı size bırakılmış.

DARÜŞŞAFAKA

Annesi ya da babası hayatta olmayan çocuklara 153 yıldır eğitimde fırsat eşitliği sağlayan Darüşşafaka, bayram bağışlarını maddi olanakları yetersiz ve yetenekli öğrencilerinin eğitim, gıda, barınma, giyim ve sağlık gibi giderlerini karşılamak için kullanıyor.

Cemiyet, Darüşşafakalı öğrencilerin et ihtiyacını yıl boyu gelen adak bağışlarından karşılayabildiği için vekaleten kurban kesimi gerçekleştirmiyor.

Önerilen bayram bağışı ücreti: 700 TL

TÜRK KIZILAYI

Yoksul insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırma, afet, göç gibi durumlarda hem ulusal hem de uluslararası çapta yardım sağlama gibi çeşitli konularda önemli görevler üstlenen Türk Kızılayı, Kurban Bayramı için vekaleten kurban kesimi yapıyor. Kesilen kurbanlar, kavurma olarak konservelere dolduruluyor ve yıl boyu ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Kurban bağış ücreti: 740 TL

TSK MEHMETÇİK VAKFI

TSK Mehmetçik Vakfı da Kurban Bayramı için vekaleten kurban bağışı kabul eden kurumlardan. Kesilen kurbanlar, kesim bölgelerinde bulunan şehit yakınlarına ve malul gazi Mehmetçik ailelerine et olarak, kesim bölgelerinin dışında yaşayan şehit yakınları ve malul gazi Mehmetçik ailelerine ve kurban bağışçılarına ise kurban etlerinden yapılan kavurma şeklinde dağıtılıyor.

Kurban bağış ücreti: 790 TL

THK (Türk Hava Kurumu)

Türk Hava Kurumu da bildiğiniz gibi kurban derisi bağışı yapılabilen kurumlardan. Kurban deriniz hazır olduğunda size en yakın THK şubesine giderek bizzat teslim edebileceğiniz gibi, bölgenizde bulunan THK şubesini arayarak sizden teslim alınmasını da sağlayabilirsiniz.

TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR VAKFI (Koruncuk)

Koruncuk Vakfı, bu yıl kurban bağışlarını İzmir'de yaşayan korunmaya ihtiyaç duyan çocuklar için topluyor. Koruncukköy Urla projesinin tamamlanmasına sizin de bir katkınız olsun isterseniz vakfın bağış sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kurban bağış ücreti: 750 TL